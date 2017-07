Dünyanın ən məşhur supermodellərindən biri, əslən fələstinli olan britaniyalı Bella Hədid Parisdə keçirilən "Haute Couture Fashion Week"də podiuma çıxıb.

Milli.Az European-a istinadən bildirir ki, 20 yaşlı model " Alexandre Vauthier" brendinin yeni kolleksiyasının "sima"larından biri idi.

B.Hədid podumda bir neçə dəfə çox dərin dekoltedə, sinəsi açıq, yarıçılpaq vəziyyətdə olub.

Milli.Az

