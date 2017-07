Azərbaycanlı hərbçi Ramil Səfərov Zəhra haqqında paylaşım edib.

Milli.Az baku.ws-yə istinadən xəbər verir ki, Zəhranın şəklini Instagram-da bunları yazıb:



"Ey bu məsum körpəni şəhid edən murdar markaryanlar, bilin ki dünyanın harasına qaçsanız da, nə qədər vaxt ötsə də bir gün o murdar başınız mütləq kəsiləcək! Ramil Səfərova "ədalət" məhkəməsi quran dünya bəs indi hara baxır? Narahat olmasınlar, biz ədaləti özümüz təmin etməyi bacarırıq".

Milli.Az

