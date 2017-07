G-20 sammiti öncəsi Almaniya Baş naziri Angela Merkel Çin rəhbəri Şi Jinpingi qəbul edib.

İkitərəfli razılaşmalara imza atıldığı mərasimdə müxbirlərin diqqətini bir detal çəkib.

Milli.Az Milliyet-ə istinadən xəbər verir ki, Merkelin dırnaqlarının görüntüsü ağıllara "görəsən dırnaqlarınımı yeyir?" sualını gətirib. Baş nazir Angela Merkelin barmaqlarının bir qisimində kiçik yaralar olduğu açıq-aşkar görünüb.

Təhməz Təkin

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.