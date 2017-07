Müğənni Gülay Zeynallı anası ilə fotosunu paylaşıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, sənətçi şəklə "Anam" şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, G.Zeynallı idmançı Kamil Zeynallı ilə ailəlidir. Cütlüyün Sahilə adlı bir qız övladı var.

Milli.Az

Digər maraqlı xəbərlər Milli.Az-ın Facebook səhifəsində

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.