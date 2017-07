Modelin böyük sinəsi başına iş açdı - FOTO

Məşhur model Emily Ratajkovskiyə sinəsi böyük olduğu üçün rol vermirlər.

Moda dünyasının ən çox danışılan simalarından biri olan və son dövrdə böyük layihələrdə iştirak edərək film sahəsinə olan iddiasını sübuta yetirən Emily bəzi filmlərdə çəkilmək imkanını qaçırdığını etiraf edib.

Sosial şəbəkədə paylaşdığı cəsur fotoları ilə adından söz etdirən Emily Ratajkovski: "Sinəmin böyüklüyünə görə, bir çox obrazı əldən verdim", - deyib.

26 yaşlı modelin sözügedən paylaşımlarından bəzilərinin təqdim edirik:

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

