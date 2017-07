İrəvana cavab üçün İKİ VARİANT, düşmənin bütün HƏRBİ İNFRASTRUKTURU… - GÜNÜN SİYASİ XÜLASƏSİ

Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonun Alxanlı kəndi 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub. Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5 hərbçisi öldürülüb, daha 4 nəfəri yaralanıb. Ermənistan işğalında olan Azərbaycanın Göyçə gölü ilə bağlı qalmaqal böyüyür. Şimali İraq kürd muxtariyyəti Türkiyəyə qarşı növbəti dəfə ərazi iddiası ilə çıxış edib. Koreya yarımadası ətrafında vəziyyət gərgin olaraq qalır. Qətər Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Bəhreyn və Misirin irəli sürdüyü 13 maddəlik tələblər siyahısına cavab verib.

İyulun 4-də saat 20:40 radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonun Alxanlı kəndi 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub. Müdafiə Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında bildirilir ki, atəş nəticəsində kənd sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olub.

Ötən gecə cəbhə bölgəsində baş verən gərginlik nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 5 hərbçisi öldürülüb, daha 4 nəfəri yaralanıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə Ermənistanın aktiv səhifələrindən biri məlumat yayıb. Xəbərdə qeyd olunur ki, Xankəndi hospitalına 5 ölü, 4 yaralı hərbi qulluqçu aparılıb. Hazırda ölən və yaralıların adları dəqıqləşdirilir.

Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi Ermənistana cavab atəşinin endirilməsi barədə məlumata münasibət bildirib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti münaqişə zonasında bölmələrimiz tərəfindən Amerika istehsalı olan TR-107 yaylım atəşli reaktiv sistemlərindən (YARS) istifadə olunması barədə Ermənistanın Müdafiə Nazirliyinin yaydığı dezinformasiyanı təkzib edib.

Məlumata görə, Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi yalan məlumat yaymaqla çaşqın vəziyyətə düşüb. Belə ki, əslində TR-107 yaylım atəşli reaktiv sistemi (YARS) Amerikada deyil, Türkiyədə istehsal olunur.

“Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin görüşünün təxirə salınması gündəmdə olmasa da, bu məsələ kompleks şəkildə araşdırılmalı və qərar verilməlidir”. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev deyib.

Onun sözlərinə görə, Ermənistan silahlı qüvvələrinin mülki əhaliyə ağır silahlarla divan tutması bu dövlətin həmişəki siyasətidir və bu, birbaşa Ermənistanın Ali Baş Komandanının tapşırığı ilə yerinə yetirilib.

O bildirib ki, Azərbaycanın danışıqlarda iştirakı imitasiya xarakteri daşımır. “Mövqeyimiz qəti xarakter daşıyır. Biz bu substantiv xarakterli danışıqlarda iştirak edirik”, - deyə H. Hacıyev vurğulayıb.

H. Hacıyev onu da əlavə edib ki, Azərbaycan XİN rəhbəri məsələ ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı və rusiyalı həmsədrləri ilə danışıb, amerikalı həmsədrlə isə texniki məsələ səbəbindən danışa bilməyib.

“Alxanlıda körpənin ölümü faciədir və bu gün hər birimizin borcu belə hadisənin təkrarlanmasına yol verməməkdir”. Bu barədə keçmiş xarici işlər naziri Tofiq Zülfüqarov erməni hərbi birləşmələrinin Füzulinin Alxanlı kəndinə hücumu nəticəsində 2 mülki şəxsin (həlak olan şəxslərdən biri 2 yaşlı uşaqdır) ölümü xəbərini şərh edərkən deyib.

Onun sözlərinə görə. bu faciəli hadisəyə iki variantla reaksiya vermək olar:

“1. Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə Silahlı Qüvvələrimiz Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan ordusunun bütün hərbi infrastrukturuna ağır zərbələr endirərək, məhv etməlidir. Beləliklə, Ermənistan-Azərbaycan sərhədində hərbi vəziyyətə tam nəzarəti bərpa edə bilərik.

2. Bu terror və vandalizm aktının qınanması üçün beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət”.

Ermənistan ordusunda səfərbərlik elan edilir. Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında yaratdığı qondarma DQR-in “prezidenti” Bako Saakyan “Səfərbərlik haqqında” qanun imzalayıb.

Ermənistanın işğalçı rejiminin səfərbərlik gedişinin Füzulinin Alxanlı kəndində mülki azərbaycanlıların öldürülməsindən bir gün sonra etməsi də təsadüfə bənzəmir. Hesab etmək olar ki, düşmən yeni təxribat hücumlarına hazırlaşır.

Ermənistan mediasında da Qarabağda müharibənin başlayacağı haqda informasiyalar yayır.

“1in.am” saytı cəbhədə baş verənlərə diqqət çəkərək, “Nəticədə böyük müharibə olacaq” deyə yazır.

Ermənistanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinə hücum edərək, dinc insanları öldürməsinə görə Qarabağda yeni müharibə başlaya bilər. Bu barədə Rusiya prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi, Rusiya İctimai Palatasının üzvü, Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov “Vestnik kavkaza” saytına açıqlamasında bildirib.

Ermənistan işğalında olan Azərbaycanın Göyçə gölü ilə bağlı qalmaqal böyüyür. İşğalçı Ermənistan rejiminin Qafqazın ən böyük şirin gölü olan Göyçədə suyun səviyyəsinin 100 milyon kubmetrdən yuxarı qaxlmaması ilə bağlı layihəsi erməni ekoloqlar tərəfindən etirazla qarşılanıb. “SOS Sevan (Göyçə)” hərəkatı dünən parlament binasının önündə etiraz aksiyası keçirib.

Şimali İraq kürd muxtariyyəti Türkiyəyə qarşı növbəti dəfə ərazi iddiası ilə çıxış edib. Muxtariyyətə aid telekanalın müstəqillik referendumu ilə əlaqədar aparılan kampaniya çərçivəsində təqdim etdiyi xəritə qalmaqal yaradıb.

Xəritədə Türkiyənin cənub-şərqi vilayətləri də yer alıb.

Qeyd edək ki, muxtariyyətin İraqdan ayrılmasını nəzərdə tutan referendum sentyabrın 25-nə təyin edilib. Beləliklə, Yaxın Şərqin xəritəsi yenidən çəkilməyə başlanıb. Şimali İraq regional kürd müxtariyyətinin başçısı Məsud Bərzaninin müstəqillik haqqında referendumun keçirilməsi barədə qərarı Yaxın Şərqdə çoxları tərəfindən təşvişlə qarşılanıb. Qərar faktiki olaraq Türkiyəni bir neçə hissəyə bölən Sevr müqaviləsinin ruhunu diriltmək cəhdi kimi qiymətləndirilir.

Yaxın vaxtlarda Türkiyəyə qarşı bir xaos planının tətbiqı planlaşdırılır. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının (CHP) sədri Kamal Kılıçdaroğlunun “Ədalət yürüşü” ilə ​​başlanan proses addım-addım irəliləyir.

Şimali Koreya 2017-ci ildə ABŞ-a raket zərbəsi vurmağı planlaşdırır. Koreya Xalq Demokratik Respublikası iyunun 4-də qitələrarası ballistik raketin (MBR) sınağını həyata keçirib. “Xvason-14” raketi nüvə döyüş başlığını daşımağa qadirdir. KXDR-in lideri Kim Çen In bildirib ki, yaxın vaxtlarda hazırlanmış MBR-in müvəffəqiyyətli sınağı atom və hidrogen bombalarının yer aldığı strateji silahların imkanlarını artırıb.

O, həmçinin Şimali Koreyanın niyyətini təsdiq edib, bu il ABŞ-ın materik hissəsini vura bilər.

“Biz Şimali Koreyanın son raket sınaqları ilə əlaqədar Pxenyana qarşı yeni sərt tədbirlər görəcəyik”. Bu barədə bəyanatı ABŞ Dövlət katibi Reks Tillerson yayıb. O, ABŞ-ın bu məsələni BMT Təhlükəsizlik Şurasına çıxaracağını bildirib.

Tillerson bəyanatında Pxenyanı “qlobal təhdid” adlandırıb.

ABŞ və Cənubi Koreya Koreya yarımadasının şərq sahilində birgə hərbi təlimlər keçirib. Təlimlərə Amerika quru qoşunları və Cənubi Koreya ordusunun kiçik mənzilli “Yer-yer” tipli ballistik raketləri cəlb edilib.

Amerika hərbçilərinin sözlərinə görə, təlimlərin gedişatında düşmənin hücumunun dəqiq zərbələrlə qarşısının alınması qabiliyyəti nümayiş etdirilib.

Təlimlər Koreya Xalq Demokratik Respublikasının “Xvason-14” qitələrarası ballistik raketi işə salmasına cavab olaraq keçirilib.

Şimali Koreya lideri Kim Çen In ölkəsinin silah proqramlarının müzakirəsi üçün heç vaxt danışıqlar masasına oturmayacağını deyib. O, jurnalistlərə açıqlamasında Şimali Koreya hökumətinin ABŞ-la mübarizədə qətiyyətli olduğunu bildirib.

Kim Çen In vurğulayıb ki, Şimali Koreya dünyada hər yeri vura biləcək nüvə dövləti olmaq üçün son addımlarını atır.

Qətər Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ), Bəhreyn və Misirin irəli sürdüyü 13 maddəlik tələblər siyahısına cavab verib. Cavab böhranın həllində vasitəçi olan Küveyt vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanına çatdırılıb.

Qazaxıstanın paytaxtı Astanada beşinci dəfə keçirilən Suriya toplantısında ABŞ-dan kritik həmlə gəlib. ABŞ Suriyada təhlükəsiz bölgələrin yaradılması ilə bağlı öz planını açıqlayıb.

