Model və aparıcı Özge Ulusoy Instagram hesabından mini ətək geydiyi fotosunu paylaşıb.

Milli.Az Türkiyə mediasına istinadən xəbər verir ki, Hacı Sabancı ilə ayrılıqdan sonra maqazin gündəmindən düşməyən Özge Ulusoy bir jurnalın üzqabığına çəkiliş zamanı obyektiv qarşısına keçib.

Məşhur modelin ombasının bir hissəsinin göründüyü mini ətəkli sözügedən fotosu qısa zamanda 30 min bəyənmə toplayıb.

Məhəmməd Vaqif

Milli.Az

