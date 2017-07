"Almaniya siyasi intihar edir" - Rəcəb Tayyib Ərdoğan

Almaniya hökuməti, Hamburqda keçiriləcək G-20 sammitinə qatılacağı gözlənilən Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın sammit çərçivəsində orada yaşayan türklərlə görüşmək istəyini geri çevirib.

Metbuat.az bildirir ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğan Almaniyanın "Die Zeit" nəşrinə verdiyi müsahibə zamanı baş verənləri dəyərləndirib:

"Almaniya danışmağıma icazə verməyərək siyasi intihar edir. Kansler Angela Merkel ilə heç bir problemim yoxdur. Ancaq Almaniya hökuməti Fəthulla Gülənin tərəfdarlarını ekstradasiya etmədiyi müddətcə Almaniyanı terroru dəstəkləyən ölkə qismində görəcəyik".

