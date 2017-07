Müxtəlif, rəngarəng naxışlar bu il hər sahədə dəbdir. İstər geyim, istər çanta və aksessuar, istərsə də ayaqqabılarda müxtəlif naxışlar göz oxşayır.

Milli.Az ailem.az-a istinadən bu dəfə naxışlı ayaqqabı modellərini təqdim edir. Siz də dəblə ayaqlaşmaq istəyirsinizsə, bu fotolara nəzər salın.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.