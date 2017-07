Elə bilirdiniz ananas palma ağaclarında yetişir? - MARAQLI FAKTLAR

Yüz dəfə oxumaqdansa, bir dəfə görmək yaxşıdır. Yəqin ki bu fikirlə razısınız. Çünki nə vaxtsa məktəbdə əzbərlədiklərimizi gec-tez unuduruq, belə maraqlı faktları isə, əsla...

1. Milli.Az bildirir ki, 1977-ci ildə bütün kinoteatrlarda "Ulduzların müharibəsi" filmi nümayış olunan vaxtda, Fransada hələ də insanları hilotinlə edam edirdilər. Fransada bu üsulla son edam 1977-ci ilin 10 sentyabrında prezident Jiskar d'Estenin hakimiyyəti dövründə baş verib. Edam edilən şəxs tunisli Həmid Candubi olub.

2. Bu fotoşəkildə Yer kürəsi və Günəş təsvir olunub. Foto bir daha sübut edir ki, insan bu bəşərdə qum dənəsindən də xırdadır. Xatırladaq ki, Günəşdən qat-qat iri planetlər də var. Növbəti foto isə buna sübutdur.

3. Bu, hələ süd dişləri düşməmiş uşağın kəllə sümüyünün təsviridir.

4. Kərtənkələnin dərisi.

5. Elə bilirdiniz ananas palma ağaclarında yetişir? Əslində isə belə bitir. (publika.az)

