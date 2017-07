Azərbaycanın "Zirə" futbol klubu UEFA Avropa Liqasının ilk təsnifat mərhələsi çərçivəsində sabah Lüksemburqun "Differdanj 03" klubu ilə qarşılaşacaq.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, oyun Myvideo TV-nin (KATV1 və Myvideo.az internet saytı) efirində canlı yayımlanacaq.

Oyunun canlı yayımı 6 iyul saat 21:00-da olacaq.

Qeyd edək ki, iyunun 29-da Bakıda komandalar arasında keçirilmiş birinci görüşdə "Zirə" klubu 2:0 hesabı ilə qələbə qazanıb.

Milli.Az

