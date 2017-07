Şəkidə 4 otaqlı ev yandı

Şəkidə fərdi yaşayış evi yanıb.

Publika.az xəbər verir ki, bu gün axşam saat 18:40 radələrində rayonun Şorsu kəndində, kənd sakini Əlövsət Yaqub oğlu Yaqubova məxsus, ümumi sahəsi 104 kv/m olam birmərtəbəli 4 otaq və şüşəbənddən ibarət fərdi yaşayış evində yanğın baş verib.

Hadisə yerinə FHN-nin Şəki rayon DYMH-nin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Yanğın nəticəsində evin dam örtüyü bütövlüklə, yaşayış sahəsinin 88 kv/m-lik hissəsi ev əşyaları ilə birlikdə yanıb. Yanğının genişlənərək yaxınlıqdakı digər tikililərə keçməsinin qarşısı alınıb. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (apa)

