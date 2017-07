Stress, nevroz zamanı TƏRXUN DƏMLƏMƏSİ

Tərxun qədim zamanlardan müalicəvi ot kimi istifadə olunur.

Milli.Az saglamolun.az-a istinadən bildirir ki, tərxun sakitləşdirici təsirə malikdir, stress, nevroz, yuxusuzluq zamanı yaxşı kömək edir. Bunun üçün tərxun otunun dəmləməsi istifadə olunur.

Dəmləməni hazırlamaq üçün 1 x.q. xırda doğranmış ot 200 qr isti suda termosda 1 saat ərzində dəmlənilir, süzülür və gündə 2 dəfə yarım stəkan olmaqla içilir. Dəmləmənin dadını yaxşılaşdırmaq və təsirini artırmaq üçün ona bal əlavə etmək olar. Dəmləməni hər gün 1-2 həftə ərzində için. Effektini görəcəksiniz.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.