Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyinin qarşısında Yerevan vəhşiliyinə qarşı aksiya keçirilib - FOTO

Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyinin qarşısında Azərbaycan vətəndaşları Yerevanın sərhəd kəndlərinin dinc əhalisinə törətdiyi vəhşiliklərə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər.

Milli.Az bildirir ki, bu barədə Trend-ə aksiya iştirakçılarından biri məlumat verib.

Aksiya iştirakçıları əllərində "Qarabağ - Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınan hissəsidir", "Mən Qarabağda öz evimə qayıtmaq istəyirəm" sözləri yazılmış və Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycanın dinc vətəndaşlarına qarşı törətdiyi vəhşiliklərin foto-faktları olan plakatlar tuturdular.

Həmçinin aksiya iştirakçıları erməni hakimiyyətinə Azərbaycanın dinc əhalisini və körpələrini öldürməyi dayandırmaq haqqında çağırışlar səsləndirirdilər.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.