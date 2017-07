Beyl "Real"dan getməyə hazırlaşmır

"Real Madrid"in yarımmüdafiəçisi Qaret Beyl klubunu dəyişmək istəmir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, uelsli futbolçu yaxın ətrafına Premyer Liqaya qayıtmaq istəmədiyini bildirib. "Real" da onu satmağa çalışmır. Son zamanlar mediada Beylin Madrid klubundan gedəcəyi deyilirdi. "Real"ın Kilian Mbappeni transfer edəcəyi halda onu başqa kluba göndəcəyi iddia edilirdi. Amma klubun prezidenti Florentino Perez hazırki hücum triosunda dəyişiklik gözlənilmədiyini deyib. Beyl "Real"a 2013-cü ildə "Totteham"dən gəlib.

Milli.Az

