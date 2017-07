"Real" futbolçusu Filip Linhartı Almaniyanın "Frayburq" klubuna icarəyə verib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bundesliqa təmsilçisinin rəsmi saytı xəbər yayıb. 20 yaşlı müdafiəçi bir mövsümlük icarəyə verilib. "Frayburq" icarə müddətinin sonunda gənc futbolçunu transfer etmək hüququna da malikdir.

Qeyd edək ki, Filip Linhart Avstriya gənclər millisinin üzvüdür.

Milli.Az

