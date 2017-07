Qazaxıstanda yaşayan 78 yaşlı Məryəm nənə nəvəsi Dilşadla birlikdə mahnı sözləri yazır və rep deyir.

Publika.az xəbər verir ki, nənənin çəkdirdiyi kliplər sosial şəbəkələrdə izlənmə rekordları qırır.

Mahnılarının birində “bağçam və toyuqlarım var, bunlar mənə yetər” deyən nənə yaxın zamanlarda albom çıxarmağa hazırlaşır.

Zümrüd

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.