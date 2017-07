Əsas millimizdə debüt şansı qazanmayan Renat Dadaşovun komandası“Ayntraxt” yoxlama görüşü keçirib. Fanat.Az xəbər verir ki, Bundesliqa klubu "Heftrix"lə üz-üzə gəlib.

Oyun elita təmsilçisinin 15:0 hesablı qələbəsiylə başa çatıb. Renat fasilədən sonra qazona ayaq bassa da, qol vurmayıb.

Fanat.Az

