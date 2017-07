Bakıda yük maşını ilə minik avtomobili toqquşub, 1 nəfər ölüb, 2-si yaralanıb

Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ Gecə saatlarında Bakının Qaradağ rayonunda 1 nəfərin ölümü, daha 2 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib.

"Report" Fövqəladə Hallar Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, hadisə “Shacman” markalı yük avtomobili ilə “Daewoo” markalı minik maşınının toqquşması nəticəsində qeydə alınıb.

Dərhal Nazirliyin Xüsusi Riskli Xilasetmə Xidmətinin xilasediciləri hadisə yerinə cəlb olunaraq minik avtomobilində sıxılmış vəziyyətdə qalmış 1 nəfərin cəsədini çıxarıb və aidiyyəti üzrə təhvil veriblər.

1 saylı Kliniki Tibbi Mərkəzdən "Report"a verilən məlumata görə, hadisə zamanı daha iki nəfər ağır yaralanıb. Onlar xəstəxananın Reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib.



