MAR-da dəhşətli qəza: 78 ölü, 72 yaralı

Mərkəzi Afrika Respublikasında dəhşətli yol qəzası baş verib.

APA-nın Reuters agentliyinə istinadən verdiyi xəbərə görə, Bambarı şəhəri yaxınlığında yük maşınının aşması nəticəsində 78 nəfər ölüb, 72 nəfər xəsarət alıb.

“Hazırda 78 nəfərin öldüyünü, 72 nəfərin isə yaralandığını təsdiqləyə bilərik. Yaralıların bəziləri qohumları tərəfindən evlərinə çatdırıldıqdan sonra keçiniblər”, deyə Bambarı şəhər xəstəxanasının baş həkimi bildirib.

İlkin məlumata əsasən, qəzaya səbəb yük maşınının həddən artıq yüklənməsi olub.

