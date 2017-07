Gədəbəydə at 20 yaşlı gəncə ağır xəsarət yetirib.

APA-nın qərb bürosunun verdiyi məlumata görə, Samanlı kənd sakini, 1997-ci il təvəllüdlü Hümbətov Elmir Xəlil oğlu ağır vəziyyətdə Gəncə Təcili Tibbi Yardim xəstəxanasına yerləşdirilib. Ona müvafiq tibbi yardım göstərilib. Hazırda vəziyyətinin orta-ağır olduğu bildirilir.

E.Hümbətovun sözlərinə görə, tövlədə atı bağlamaq istəyən zaman at ona təpik vurub.

