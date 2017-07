Liviya ordusu Benqazi şəhərini terrorçulardan tam azad edib.

Publika.az "RİA Novosti"yə isitnadən xəbər verir ki, bunu ordunun komandiri Xəlifə Həftar video müraciət zamanı bəyan edib.

"Hərbi qüvvələr sizə şad xəbər verir - Benqazi şəhərinin terrorçulardan azad olunması haqqında. Benqazi tam olaraq azad olunub", - Həftar deiyb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.