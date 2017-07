Fransalı deputat Ermənistanın Alıxanlıda törətdiyi təxribatı pislədi

Fransalı deputat, Altkirş şəhərinin meri Jan-Lük Reitzer Ermənistan silahlı qüvvələrinin iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndində iki dinc sakininin ölümü, daha bir nəfərin yaralanması ilə nəticələnən təxribatını pisləyərək Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğunu bildirib.

Deputat "Report"un Fransa bürosuna müsahibəsində ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verərək yaralanan qadına şəfa diləyib.

Deputat Füzulinin Horadiz şəhəri ilə meri olduğu Altkirş şəhəri arasında Sülh Xartiyasının olduğunu xatırladaraq, bu faciəvi hadisənin onu və Altkirş sakinlərini hamıdan çox qüssələndirdiyini deyib.

Ermənistanın təcavüzkar əməllərini pisləyən Jan-Lük Reitzer Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə Azərbaycanın ərazi bötovlüyü prinsipləri əsasında həll ediləcəyinə ümid bəslədiyini və bu yolda deputat, şəhər meri və "Azərbaycanın dostu" qismində əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.