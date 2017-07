Bakıda şadlıq sarayında toy zamanı kütləvi dava düşüb, yaralı və saxlanılanlar var - FOTO - VİDEO

Bakının Binəqədi rayonunda kütləvi dava olub.

Milli.Az "Report"a istinadən bildirir ki, hadisə 9-cu mikrorayonda yerləşən "Tərlan" şadlıq sarayında qeydə alınıb.

Hadisə şahidi Xəqani Süleymanov "Report"a bildirib ki, 8 nəfər arasında mübahisə zəminində düşən dava nəticəsində 1 nəfər kəsilmiş xəsarəti alaraq yaxınlıqdakı xəstəxanaya aparılıb.

Binəqədi Rayon Polis İdarəsinin 7-ci Polis bölməsindən "Report"a verilən məlumata görə, faktla bağlı 3 nəfər saxlanılıb, araşdırma aparılır.

Milli.Az

Videonu izləmək üçün şəklə klikləyin:



