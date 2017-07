Bakılı-rayonlu söhbətinin əleyhinə olan tanınmış bəstəkar: "Bu, mənə pis təsir edir"

"Bu gün biz hamılıqla Azərbaycanın xüsusilə mədəniyyətini, incəsənətini və dilini qorumalıyıq ki, ümumilikdə özümüzü qoruya bilək. Çünki Azərbaycan dünyada hər şeydən əvvəl bunlarla tanınır".

Bu barədə əməkdar incəsənət xadimi, tanınmış bəstəkar Nailə Mirməmmədli Milli.Az-a açıqlamasında deyib.

N.Mirməmmədli söhbətə həmkarı, bəstəkar Aygün Səmədzadənin bakılı-rayonlu mövzusu ilə bağlı açıqlamasının geniş müzakirə obyektinə çevrilməsi və bununla bağlı saytlardan birində fikirlərinin təhrif edilməsi ilə başladı. Bəstəkar xanım ümumiyyətlə bu cür məsələlərin müzakirəsinin əleyhinə olduğunu dedi:

"Mənim Aygün xanım Səmədzadənin bakılı-rayonlu söhbəti ilə bağlı məqaləsindən xəbərim yox idi. Hamı bilir ki, sosial şəbəkələrdən heç birində səhifəm yoxdur, təkcə WhatsApp-ım var. O da yalnız şeirlərə və musiqilərə görədir. Sadəcə vaxtım yoxdur deyə sosial şəbəkələrdə olmuram. Qısası, bu söhbətdən xəbərdar deyildim. Adını deməyəcəm, mənə bir saytdan zəng elədilər ki, bu barədə fikirlərinizi deyin. Mən də dedim ki, heç kimin şəxsi fikri ilə bağlı heç nə deyə bilmərəm. Hər kəsin öz fikri var, mən də sadəcə öz fikrimi deyə bilərəm. Lakin orada bəzi fikirlərim təhrif olundu. Məsələn, mənə rüşvət haqqında ümumiyyətlə sual verilməmişdi, amma dilimdən başqa sözlər yazılıb. Həmin yazıda sualla cavab heç uyğun gəlmir. Nə isə...

Mənə "Rayon əhlinin Bakıya axışması, gəlməsi haqqında nə deyə bilərsiniz? Bakının ab-havasını onlar pozubmu?" kimi suallar verildi. Ona görə də məcbur oldum ki, öz fikirlərimi deyim. Özüm bakılı, içərişəhərli olsam da, bunu heç yerdə qeyd eləmirəm. Soruşanda deyirəm ki, azərbaycanlıyam. Bunun mənim üçün heç bir fərqi yoxdur. Bakı mənə sadəcə ona görə doğmadır ki, burada anadan olmuşam, burada böyümüşəm, valideynlərimin, əzizlərimin xatirələri var. Amma bu o demək deyil ki, rayonları gəzmirəm və ya hansısa zonanı sevmirəm. Mən onlara dedim ki, insanların rayondan Bakıya axışması bizim qlobal problemimiz deyil. Bu sözlər mənə bir az toxundu. Ona görə də dedim ki, zonalara ayrılmasaq, daha yaxşıdır. Məgər bu gün cəbhə bölgəsində Azərbaycan torpaqlarını təkcə qarabağlılar qoruyur? Əgər elə olsaydı, onda başqa bölgələrdən şəhidlərimiz olmazdı. Bu baxımdan bu fikir, bu sual mənə çox qıcıqlandırıcı gəldi. Danışdım ki, görün bizim regionlarımızdan necə sənətkarlarımız, alimlərimiz, ziyalılarımız çıxıb. Amma bu o da demək deyil ki, rayonluların tərəfindəyəm. Mən ümumiyyətlə, heç kimin tərəfində deyiləm. Həm Bakı zonasından, həm də rayonların hər birindən layiqli insanlar çıxıb. Fərd olaraq hər kəs özünə cavabdehdir. Hər kəs dünyagörüşünə, tərbiyəsinə, mühitinə, valideynlərinə, oxuduğu təhsil ocaqlarına və məqsədinə görə seçilir. Amma Azərbaycanın bölünməsini, özü də indiki vaxt heç istəməzdim.

O ki qaldı Bakı və rayon əhlini ayırmağa, bu dəqiqə məqsəd qətiyyən bu olmamalıdır. Aygün xanım bu sözləri deyibsə də, mən onu qınamıram və istəmirəm də ki, qınansın. Çox istərdim ki, bu məsələ elə buradaca bitsin. Jurnalistlər sənətçilərdən, tanınmışlardan müsahibə alıb bu məsələni bir az da qızışdırıb alıovlandırmasınlar. Əksinə, elə olsun ki, bütöv Azərbaycan haqqında danışaq, Azərbaycan dilində danışaq, onun bütövlüyü uğrunda yaşayaq".

Onun fikrincə, bu dəqiqə ən böyük problemlərdən biri Azərbaycan dilində düzgün danışılmamasıdır: "Bu, mənə bir müəllim, pedaqoq kimi pis təsir edir. Mən özümü şou-biznesin tən ortasında hiss eləməsəm də, bir pedaqoq kimi deyirəm, bu gün televiziya və radio aparıcıları arasında, ibtidai siniflərdən tutmuş ali məktəblərədək təhsil ocaqlarında Azərbaycan dilində təmiz danışanlar azdır. Təsəvvür edin ki, "ç" hərfini "c", "c" hərfini "ç" kimi tələffüz edənlər var ki, uşaqlar onlardan öyrənir və Azərbaycan dilində sözləri düzgün tələffüz etmədən danışırlar. Mən bu gün ali təhsil ocağında dərs deyirəm. Bəzən mühazirədən sonra soruşurlar ki, əsliniz haradandır? Bu mənim üçün sevindirici haldır. Çünki mən öz şivəmdə deyil, təmiz Azərbaycan dilində danışmağa nail olmuşam. Məncə buna hamımız nail ola bilərik.

Bu gün Azərbaycan musiqisi bərbad gündədir. Əgər biz sənət adamları danışmırıqsa, bunu ifrat dərəcədə açıqlamırıqsa, bu o demək deyil ki, onu problem saymırıq. Azərbaycanın Azərbaycan olaraq tanınmasında onun mədəniyyətinin, incəsənətinin, dilinin böyük rolu var.



Biz Azərbaycanın atributlarını, onun dilini, musiqisini, mədəniyyətini, şeiriyyatını qorumalıyıq. Ona görə də nə bizə qədər olanları unutmalı, nə də mən bəstəkaram, mən şairəm deyib onları ifrat dərəcədə ortalığa çəkmək yolu ilə populyarlığa can atanlara dəstək olmalıyıq. Əksinə, əgər kiminsə qanında musiqilik, şeiriyyat varsa və öz sözünü demək istəyirsə, elə peşəkar müəllimlər, pedaqoqlar var ki, onlara həqiqətən müraciət etmək mümkündür. Yaşımdan irəli gələrək deyirəm ki, çox istərdim ki, heç olmasa bu gündən sonra bu günün gəncləri, gələcək nəslimiz ibtidai siniflərin, ali təhsil ocaqlarının müəllimləri, ekranda, efirdə olan aparıcılar, jurnalistlər təmiz Azərbaycan dilində danışsınlar. Çox xahiş edirəm, efirə, ekrana layiqli musiqilər, şeirlər, filmlər verilsin. Bəzən bizdə çəkilən elə filmlər olur ki, görürsən ki, bir ailədə 5-6 cür ləhcə var. Şivə çox gözəldir. Hər zonaının özünəxas şivəsi var. Bu, özünü aşıq musiqisində, təsniflərdə çox gözəl biruzə verir. Amma bu o demək deyil ki, efirə, ekrana çıxırıqsa, o şivədən istifadə edək".

İlkin İzzət

Milli.Az

