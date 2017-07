“Atrabank” və “Royalbank”ın əmlakları satışa çıxarılıb

Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ Azərbaycan Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADIF) ləğvedicisi olduğu "Atrabank" ASC-nin balansındakı 2 ədəd inzibati binanı, 2 ədəd inkassator tipli avtonəqliyyat vasitəsini, eləcə də "Royalbank" ASC-nin balansındakı olan mebel avadanlıqlarını hərrac yolu ilə satışa çıxarıb.

Bu barədə “Report” Fonda istinadən xəbər verir.

Maraqlanan şəxslərdən daha ətraflı məlumat almaq üçün aşağıdakı linklərə daxil olmaqları xahiş olunur:

http://1anelan.com/items/myyxt_lif_maaebaael_v_avadanlglar_3057

http://1anelan.com/items/ziraaehli_inkasator_avtomobili_3056

http://1anelan.com/items/ziraaehli_inkasator_avtomobili_3055

http://1anelan.com/items/bank_binas_3054

http://1anelan.com/items/bank_binas_3053



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.