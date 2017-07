İbrahim Tatlıses: "Xatırlamaq üçün ölmək lazımdır?" - FOTO

Türkiyənin məşhur aktyoru Hakan Balamirin ölüm xəbəri hamı kimi müğənni İbrahim Tatlısesi də kədərləndirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, ifaçı Hakan barədə sosial media hesabında belə yazıb:

"10 ildir ki, bu dəyərli aktyordan danışılmırdı. Xatırlamaq üçün ölmək lazımdır? Allah heç kimi kimsəsiz etməsin. Allah sənə rəhmət eləsin, yaraşıqlı qardaşım. Yerin cənnətlik olsun".

Qeyd edək ki, H.Balamir iyulun 4-də İstanbulda müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. 71 yaşlı aktyor uzun müddət idi ki, ağciyərlərin xroniki obstruktiv xəstəliyindən (AXOX) əziyyət çəkirdi.

