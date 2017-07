Sevil Sevinc bacıları Zəhranın ölüm günü toy etdilər - FOTOLAR

Müğənnilər Sevil Sevinc bacıları qardaşlarına toy edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən paytaxt restoranlarından birində baş tutan və səhərə kimi davam edən toyda müğənnilər Murad Arif, Emil Bədəlov, apacı Zaur Kamal, rəqqasə Fatimə Fətəliyeva və bir çox tanınmış sima iştirak edib.

Dünən ermənilər tərəfindən vəhşicəsinə qətlə yetirilən 2 yaşlı Zəhra və onun nənəsi Quliyeva Sahibənin dəfin günü müğənnilərin belə bir şadyanalıq etməsi ictimaiyyət tərəfindən birmənalı qarşılanmayıb.

Dilarə Zamanova

