Xaçmaz rayonunda intihar faktı qeydə alınıb.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, 1976-cı il təvəllüdlü Qurbanova Natəvan Ramazan qızı özünü yaşadığı üçün həyətindəki yardımçı tikilidə asaraq, öldürüb.



İntiharın səbəbləri məlum deyil.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

