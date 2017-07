Gecə saatlarında Ucarda avtomobil yanıb.

Milli.Az FHN-ə istinadən xəbər verir ki, rayonda "VAZ" markalı minik avtomobilinin mühərrikində elektrik avadanlıqları və salonun qabaq oturacağı yanıb. Avtomobilin qalan hissəsi yanğından mühafizə olunub.

Yanğın saat 00:29-da yanğınsöndürənlər tərəfindən söndürülüb.

Milli.Az

