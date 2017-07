“Bir film ikinci dəfə çəkiləndə yaxşı olmur”.

Bu sözləri xalq artisti Afaq Bəşirqızı “Bəxt üzyü” filminin yenidən çəkiləcəyi barədə haqda Metbuat.az-a danışarkən deyib:

“Adətən film yenidən çəkiləndə o qədər yaxşı alınmır. “Bəxt üzyü” yenidən çəkilsə, bilmirəm rol alaram, yoxsa yox. Çünki bu haqda fikirləşməmişəm”.

Dilarə Zamanova / Metbuat.az

