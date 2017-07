Hindistanda hərbi təyyarə qəzaya uğrayıb.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, orduya məxsus qırıcı Racəstan ştatında qəzaya düşüb.

Hər iki pilot təyyarə yerə düşmədən öncə paraşütlə xilas ola bilib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.