Rusiya XİN: "Münaqişə tərəflərini vəziyyəti stabilləşdirmək üçün lazımi tədbirləri görməyə çağırırıq"

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu bu gün keçirdiyi brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova iyulun 4-də Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzulinin Alxanlı kəndini artilleriya atəşinə tutması nəticəsində biri azyaşlı olmaqla iki nəfərin həlak olmasına, bir nəfərin isə yaralanmasına münasibət bildirərkən deyib.



"ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin güc tətbiqinin dayandırılması və danışıqların bərpa olunması ilə bağlı bəyanatını dəstəkləyirik", - M.Zaxarova qeyd edib.

Milli.Az

