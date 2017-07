Nazarbayev adının aeroporta verilməsinə etiraz etdi

Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev paytaxt Astanadakı beynəlxalq hava limanının adının dəyişdirilərək onun şərəfinə adlandırılması qərarına etiraz edib.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, prezident hökumətin bu təklifinə qəti şəkildə etiraz edib. O, bu kimi hallara müsbət yanaşmadığını bildirib: "Bu, mənim təşəbbüsüm deyil. Mən həmişə bunun əleyhinəyəm. Yəqin ki, insanlar qiymətləndirirlər. Mən buna görə minnətdaram".

Qazaxıstan lideri onu da qeyd edib ki, istənilən siyasətçi tarixdə öz əməlləri ilə qalmağa çalışmalıdır.

Milli.Az

