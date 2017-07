Mariya Zaxarova: "Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır"

Bakı. 6 iyul. REPORT.AZ/ "Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələni xüsusi nəzarətdə saxlayır".

"Report" xəbər verir ki, bunu brifinqdə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının qarşıdan gələn toplantısında Rusiyanın münaqişənin həlli ilə bağlı yeni təkliflər təqdim edib-etməyəcəyi ilə bağlı sualı cavablandırarkən M.Zaxarova vəziyyətin gərginləşməsi halında onu nizamlama halına qaytarmaq üçün hər şey edildiyini bildirib: "Rusiya gələcəkdə də bu yolla davam edəcək".



