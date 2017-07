Tovuz. 6 iyul. REPORT.AZ/ Tovuzda 49 yaşlı kişini ilan sancıb.

"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə, hadisə rayonun Ağdam kəndində qeydə alınıb.

Burada kənd sakini, 1968-ci il təvəllüdlü İsayev Mehdixan Komsomol oğlu sahədə işləyən zaman əlindən ilan sancıb.

O, yaxınları tərəfindən xəstəxanaya yerləşdirilib, vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir.



