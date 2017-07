Rusiyada “qul düşərgələri” varmı? - Moskvadan CAVAB

“Moskvada əmindir ki, ABŞ Rusiyada Şimali Koreya vətəndaşlarının məcburi əməyə cəlb edilməsi barədə məruzəsi ilə Pxenyana təzyiqi göstərməyə davam edəcək”.

Publika.az “RİA-Novosti” agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova deyib.

Zaxarovun sözlərinə görə, Vaşinqtonun indiki halda tək hədəfi var: Rusiya və Şimali Koreya arasında əməkdaşlığa məhdudiyyətləri üçün süni maneələrin yaradılması.

“Bu, son belə hadisə deyil. Yenə olacaq”, - o bildirib.

Xatırladaq ki, dünyada qul alveri ilə mübarizə haqqında Dövlət Departamentinin illik məruzəsinə görə, Koreya Xalq Demokratik Respublikasının (KXDR) 80 minə qədər vətəndaşı əsasən Rusiya və Çində əmək düşərgələrində məcburi işlərə cəlb edilib.

Məruzəni təqdim edən ABŞ-ın dövlət katibi Reks Tillerson deyib ki, Şimali Koreya sakinlərinin bir çoxu gündəlik 20 saat çalışırlar, amma onların maaşı KXDR hakimiyyətinə gedir.

“Pxenyanda rejim ildə yüz milyonlarla dollar alır”, - Tillerson əlavə edib.

Məruzədə iddia edilir ki, Rusiya hökuməti yaxın vaxtlarda Koreya Xalq Demokratik Respublikası ilə ikitərəfli razılaşmanın müddətini uzadıb. Razılaşma Rusiya ərazisində əmək düşərgələrinin yaradılmasını nəzərdə tutur.

Ömər Dağlı

