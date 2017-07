"Atletiko Madrid" Fernando Torresin müqavilə müddətini uzadıb.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, 33 yaşlı hücumçu daha 1 il Madrid klubunun formasını geyinəcək. Torres ötən ay Meksika klubundan gələn əlverişli təklifi rədd etmişdi. "El Nino" 2003-07-ci illərdə də bu klubun uğurları üçün çalışmışdı.

