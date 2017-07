Sevgilisi Lider Şahindən ayrılan müğənni İrem Derici ilk açıqlamasını verib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, bir illik münasibətinə son qoyan ifaçı ayrılığa xəyanətin səbəb olması dedi-qodularına cavab verib:

"Həyatımın ən göəzl 1 ilini dünyanın əsl centlmen insanı ilə keçirdim. Nə dalaşmışıq, nə də xəyanət olub. Lider mənim menecerim deyil. Mənim menecerim 5 ildir ki, eyni adamdır".

Xatırladaq ki, Lider Şahin müğənni Selami Şahinin oğludur.

