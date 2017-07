Suriyanın Hama-Sana şəhərində güclü partlayış baş verib.

Milli.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, partlayış avtovağzalda baş verib.

Xəsarət alanlar barədə hələ məlumat verilməyib. Hadisə yerinə polis cəlb olunub.

Milli.Az

