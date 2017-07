7-8 iyul tarixində baş tutacaq dünya liderlərinin zirvə görüşü öncəsi etirazçıların nümayişləri səngimək bilmir.

Publika.az xəbər verir ki, onlar bu dəfə məşhur avtomobil markalarından biri olan “Porche”-nin ofisinə hücum ediblər.

Alman polisinin qarşısını almaqda çətinlik çəkdiyi etirazçılar mağazadakı bütün modelləri yandırıblar.

Etirazçıların hücumu nəticəsində satış ofisi və avtomobil modelləri böyük zərər görüb.

Zümrüd

