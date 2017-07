Yusif Məmmədəliyev: "Zəhranın ölümü göstərir ki, Ermənistan hakimiyyəti hərbi-kriminal rejimdə işləyir, atəşkəsi pozaraq dinc əhalini öz evində, öz torpağında öldürür"

"2 gün öncə balaca Zəhranın başına gələn hadisə göstərir ki, uzun illər torpaqlarımızı işğal altında saxlayan Ermənistan hakimiyyəti hərbi-kriminal rejimdə işləyir, atəşkəsi pozaraq dinc əhalini öz evində, öz torpağında öldürür".

Mili.Az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, bunu Prezident Administrasiyası Gənclər siyasəti və idman məsələləri şöbəsinin müdiri Yusif Məmmədəliyev bu gün Şirvan şəhərində yeni inşa edilmiş "Gənclər evi" nin açılış mərasimində deyib.

Ölkə Prezidenti və Birinci vitse-prezidentin istəyi və məqsədi Azərbaycan gəncini ağıllı, savadlı, xoşbəxt görməkdir. Regopnlarda belə mərkəzlərin tikilməsi gənclərin oxumaq, öyrənmək, öz bilik və bacarıqlarını təkmilləşdirmək, ünsiyyət yaratmaq asudə vaxtlarından səmərəli istifadə etmək üçün ideal məkandır.

Azərbaycan gəncləri bu gün çox məsuliyyətli bir dövr yaşayır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.