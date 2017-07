Bakıda gənc qadın özünü dənizə atıb.

Milli.Az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, Xətai rayon sakini 1989-cu il təvəllüdlü Şəhla Mirzəyeva (ad şərtidir) Neftçilər prospekti 16-nın qarşısında - Dənizkənarı Milli Parkda intihar məqsədi ilə özünü dənizə atıb. Ərazidəki polis əməkdaşları onu xilas ediblər.

Ş.Mirzəyeva izahatında bildirib ki, ailə vəziyyəti ilə əlaqədar intihar etmək istəyib.

Araşdırma aparılır.

Milli.Az

