Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankından Milli.Az-a verilən məlumata görə, 07.07.2017-ci il tarixindən etibarən rəsmi məzənnə 1 ABŞ dolları 1,7022 manat səviyyəsində müəyyən olunub.

