Azərbaycanda moda ilə bağlı bir çox televiziya layihələrini həyata keçirən Ruhi Əliyeva yayı Bodrumda keçirir.

Publika.az xəbər verir ki, stil ikonası kimi tanınan iş qadını tətil obrazlarını sosial şəbəkədə paylaşıb.

Dəbi yaxından izləyən məşhur bir çox ulduzlar kimi tətil üçün bu il aktual olan uzun donlar seçib. Sözsüz ki, yayın əsas trendi olan zolaq, dama-dama və xallı printləri diqqətdən kənar qoymayıb. O, tətil dəstlərini rahat yay səndəlləri və xəzli başmaqlarla tamamlayıb.

Aytən

