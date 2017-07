"Islam News France": Heç bir millət, heç bir lobbi erməni vəhşiliklərini dəstəkləyə bilməz

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həlli üçün nə zaman real addımlar atılacaq və Azərbaycan vətəndaşlarının həyat təhlükəsizliyi təmin olunacaq?

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bu sual Fransanın "Islam News France" müsəlman nəşrindəki məqalədə səsləndirilib.

Məqalədə vurğulanıb ki, heç bir millət, heç bir lobbi erməni vəhşiliklərini dəstəkləyə bilməz.

Xatırladaq ki, iyulun 4-də axşam saatlarında erməni silahlı birləşmələri Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini minaatanlardan atəşə tutub. Təxribat nəticəsində Alxanlı kənd sakinləri - 1966-cı il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və onun nəvəsi 2016-cı il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı həlak olub, 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı isə ağır yaralanıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.