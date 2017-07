ABŞ prezidenti Donald Tramp Polşaya rəsmi səfərə gedib.

Axşam.az-ın xarici KİV-ə istinadən məlumatına görə, onu xanımı Melaniya, qızı İvanka və kürəkəni Cared Kuşner müşayiət edib.

"Ağ evin birinci xanımları" adlanan Melaniya və İvanka dəbli geyimləri ilə diqqət çəkiblər.

