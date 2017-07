"Qarabağ"ın yeni transferindən Zəhra haqda paylaşım: "Terrora son"

"Qarabağ"ın yeni transferi Vilde-Donald Gerye cəbhədə Azərbaycanın mülki vətəndaşlarının qətlinə münasibət bildirib.

Milli.Az qol.az-a istinadən xəbər verir ki, o, iyulun 4-də Füzulinin Alxanlı kəndində Ermənistan ordusunun atəşi nəticəsində həlak olan 2 yaşlı Zəhra və onun nənəsi Sahibə Quliyevanın ölümünə aid paylaşım edib.

Gerye İnstagram hesabından baş vermiş hadisə ilə bağlı #Stopkilling #stoptcrime #stopterrorism heşteqi ilə ingilis dilində mətn paylaşıb.

Qeyd edək ki, hazırda Bakıda olan Geryenin bu gün "Qarabağ"la müqavilə imzalayacağı gözlənilir.

Milli.Az

