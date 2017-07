Sinan Akçıl və Hadisə yenidən sevgili olacaq?

Müğənni Sinan Akçılın son günlər etdiyi paylaşımlar çoxlarını təəccübləndirib.

Milli.Az axşam.az-a istinadən bildirir ki, həmkarı Otilia ilə sevgi yaşayan Akçıl İnstagram-da "Ətrafımda mənə aşiq olanları görməzdən gəlirdim. Yaxşı deyiləm sənsiz. "Arada-sırada ağlıma gəlir" demişdim bir dəfə. Sonra gəlməməyə başladı" yazıb.

O, daha sonra 2011-ci ildə Bengü üçün yazdığı "Saat 3" mahnısının sözlərini paylaşıb:

"Bir zamanlar 3-də söz verib və gəlmədiyim bir insana yazmışdım, bağışlasın".

Sinanın bu sözləri onun bir zamanlar sevgili olduğu Hadisəni unutmaması kimi qələmə verilib. Onun bu paylaşımları Hadisəyə ünvanladığı deyilir. Maraqlıdır ki, media Hadisənin də onu unutmadığını dəfələrlə yazıb.

Milli.Az

