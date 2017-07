Rusiyanın Tomsk şəhərində elektrik stansiyasında güclü partlayış baş verib.

Publika.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, insident şəhərin Energetika küçəsində yerləşən elektrik yarımstansiyasında baş verib.

Hadisə nəticəsində şəhərin 150 mindən çox sakini işıqsız qalıb.

İlkin məlumata görə, sənaye yağı ilə dollu çənlərin partlamasına səbəb elektrik naqillərdəki qısaqapanma olub.

